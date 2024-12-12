Kentsel dönüşüm ve yapı denetimine yönelik düzenlemeler ile imar hakkı aktarımını da içerisinde barındıran Köy Kanunu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte, deprem bölgesinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV'den muaf tutulacak. Riskli yapı tespiti yapılan parsellerdeki plan değişikliklerinden belli bir emsale kadar değer artış payı alınmayacak.

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

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