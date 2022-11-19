Kışın yaklaşmasıyla beraber Bolu’nun Mudurnu ilçesinde elma pekmezi yapımı için hazırlıklar başladı. Köylüler makinelerde suyunu çıkardıkları elmaları, bahçelerindeki büyük kazanlarda kaynatarak pekmez haline dönüştürüyor.

Kışın yaklaşmasıyla beraber Bolu’nun Mudurnu ilçesinde elma pekmezi yapımı için hazırlıklar başladı. Köylüler makinelerde suyunu çıkardıkları elmaları, bahçelerindeki büyük kazanlarda kaynatarak pekmez haline dönüştürüyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı olan Yaylabeli köyü Karaağaç Mahallesi’nde kışlık ihtiyaçlar için bahçelerden toplanan elmalar ile pekmez yapma hazırlıklarına başladı. Makinede gerekli işlemlerinin ardından kaynatılmaya başlayan elmalar, 24 saat kazanlarda kaynatıldı. Önceki yıllarda elma pekmezi yapımının zor olduğunu söyleyen köy halkı, makinelerin gelmesiyle daha rahat ve daha çok üretim yapabildiklerini söyledi. Kendi topladıkları elmaları, kendi bahçelerindeki dev kazanlarda pekmez haline getiren Seher Bozkurt ve Müzeyyen Bozkurt, sürece dair açıklamalar yaptı.

“Eskiden çok zorluk çekiyorduk”

Elma pekmezi yapımında izledikleri süreci anlatan Seher Bozkurt, “Önceleri elmaları toplayarak, döverek, üzerine çıkarak sularını çıkartıyorduk. Şimdi makine aldık. Makinede elmaların suyu hazır çıkarılıyor. Daha kolay oluyor. Eskiden çok zorluk çekiyorduk. Önceleri tokmakla dövüyorduk, gerçekten çok zor oluyordu. Şimdi bu makineler çıkınca hazır suyu çıkan elmaları kaynatarak bu suların koyulaşmasını bekliyoruz. Tam koyulaştığında pekmez oluyor. Devamlı kaynatılmak istiyor, ateşin güçlü yanması gerekiyor. Büyük kazanlar var onlarda yapıyoruz. Kaynadıkça tabii su biraz daha azalıyor ve koyulaşıyor pekmez haline dönüşüyor” dedi.

“Pekmezlerimizi kendimiz üretip kendimiz yiyeceğiz”

Mudurnu bölgesinde artık herkesin bahçelerindeki elmaları makine sayesinde değerlendirdiğini ve kendi pekmezini yapabildiğini söyleyen Müzeyyen Bozkurt ise, “Şu anda pekmez yapıyoruz. Köyümüzde bulunan kendi bahçemizdeki meyveleri topladık. Makinemizde çektik suyunu çıkarttık önceleri pişiriyorduk dövüyorduk sıkıyorduk gerçekten biraz zor oluyordu çok zahmetliydi şu anda makineden geçiriyoruz suyunu kaynatıyoruz pekmez yapıyoruz kazanları koyulaşıncaya kadar ateş yakarak yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 150 kilo elma vardı, makineden geçirdikten sonra 100 kilo elma suyu çıktı. Bu da 13-15 saat kaynadıktan sonra pekmez haline dönüşecek. 15 kilo çıkacağını tahmin ediyoruz. Kış yiyeceği olan pekmezlerimizi kendimiz üretip kendimiz yiyeceğiz” diye konuştu.