Tokat merkeze bağlı Alan köyü sakinleri, çevreyi kirletenlerin önüne geçmek için köyün muhtelif yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdi.

Tokat merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Alan köyü, çevre kirliliğine karşı bulduğu yöntemle dikkat çekti. Köy giriş ve çıkışına yerleştirilen uyarı tabelaları, piknik yapmak ve madımak toplamak için gelenlerin köy çevresini kirletmelerini önleyemedi. Piknik için gelenlerin piknik ateşini söndürmeden gitmeleri, çevreyi kirletmeleri köy sakinlerini farklı bir çözüm yoluna gitti. Köyün muhtelif yerlerine yerleştirilen kameralar sayesinde insanların çevreyi kirletmesi engellenirken, köyde güvenlik de sağlanmış oldu. Çevreyi kirleten vatandaşlardan dolayı böyle bir yola başvuran köy sakinleri, elde ettikleri sonuçtan memnun.

"İnsanlar onun bilincinde olarak çevreyi kirletmiyor"

Tabelanın etkisinin olduğunu belirten köy sakinlerinden Hamdi Günerçoban, "Bu tabelanın koyuluş amacı çevreyi kirleten insanları engellemek. Köy halkı bu çözümü iyi düşündü, bu yazıdan sonra azalma oldu. İnsanlar bu tabelayı gördükten sonra daha çok dikkat ediyor. Güvenlik kamerasının olması caydırıcı bir etken oluyor. İnsanlar onun bilincinde olarak çevreyi kirletmiyor, kirletse bile temizliyor. Köy halkı bu tabela ve güvenlik kamerasıyla bunlara çözüm bulmuş oluyor" dedi.