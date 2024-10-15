DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi görevlileri tarafından kadınlara önce kanserle ilgili bilgilendirme yaptı, sonra sağlık taraması yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde ki görevli personeller halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler bu sefer Merkeze bağlı Aynalı Köyünde kadınlara kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme yaptı. Ardından mobil sağlık aracı ile sağlık taraması yapıldı.