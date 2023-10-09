Depremin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da bitme aşamasına gelen köy evlerinin teslimatına sayılı günler kaldı.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından, vatandaşın barınma sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen devlet, bir taraftan kent merkezlerinde deprem konutlarını diğer taraftan köylerde köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut eliyle depremzedelere sıcak bir yuva kurmak için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen köy evlerinde incelemelerde bulundu. 90 hak sahibinin faydalanabileceği Akpınar Köyü köy evlerinden bitme aşamasına gelen 29’u sahiplerine teslim edilmek üzere gün sayıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol, “Akpınar köyümüzde toplam 90 tane kırsal konut inşaatı yapılıyor. Şuan 29 tanesi tamamlanmak üzere. Buradaki evler çelik konstrüksiyondan ve yaklaşık 125 metre karelik alana sahip 3+1 olarak yapılıyor. Beton bir zemin üzerine çelik konstrüksiyon ve sonrasında kaplama şeklinde inşa ediliyor. 29 tanesinin inşası tamamlanmak üzere. Tabi Akpınar köyümüzle birlikte ilimizin genelinde çok yoğun ve hummalı bir çalışma var. Hem merkezde yapılan kalıcı konutlar hem kırsalda yapılan kalıcı konutlarla ilgili inşaatlar yoğun bir biçimde devam ediyor. Bu çerçevede Yapım İşleri Genel Müdürlüğümüzün 6 bin 290, TOKİ’nin de 250 olmak üzere toplam 6 bin 540 tane kırsal konutun inşaatı, inşaat süreci başlamış durumda, müteahhitlere teslim edilmiş durumda. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki 29 ile birlikte ilimiz genelinde başka kırsal konutlarımız ve yine merkezdeki kalıcı konutlarımızdan da belirli sayıda vatandaşlarımıza teslim edebilmek için özellikle bu ayın sonunda ve kasım ayı başında teslimi hazır edebilmek için yoğun bir çalışma ile planlarımız var” diye konuştu.