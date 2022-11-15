Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamil D., isimli şahsa ait betonarme tek katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören köy sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Büyük paniğin yaşandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.