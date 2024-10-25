Hakkari Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilk defa çocuk oyun merkezinde oyun oynayarak güzel bir gün geçirdiler.

Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatı üzerine Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından değişik köy okullarındaki öğrenciler çocuk oyun merkezinde ağırlanmaya devem ediyor. Belediye ekipleri tarafından Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulunda toplu taşıma aracı ile alınan öğrenciler, sevinçlerinde şarkılar ve türküler söyleyerek Hakkari merkezine doğru yol aldılar.

İlk defa çocuk oyun merkezini görme fırsatı bulan 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri ve beraberindeki öğretmenler, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi Müdürü Ayhan Tunç ve çocuk oyun merkezi görevlileri tarafından karşılandı. Öğrencilere eşlik eden Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmeni Merve Türkyılmaz, öğrencilerin ilk defa belediye çocuk oyun merkezini görme fırsatı bulduğunu söyledi. Türkyılmaz, “Öğrencilerimiz ilk defa çocuk oyun merkezini görmenin sevincini yaşadı. Böyle güzel bir programla öğrencileri ağırlayarak sevindirene emeği geçen başta Valimiz Ali Çelik olmak üzere belediye yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz güzel bir gün yaşadı. Okuldan alıp tekrar okula bırakıldı. İkramlar yapıldı. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilerimizle birlikte bizde sevindik” dedi.