Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta başlattığı ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleri, kentin farklı ilçelerinde de düzenleniyor. Bir taraftan Tarsus’ta etkinliklere devam ederken, diğer taraftan Silifke’ye geçen şenlik ekibi, mahalle mahalle geziyor, çocuklara mutluluk dağıtıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta başlattığı ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleri, kentin farklı ilçelerinde de düzenleniyor. Bir taraftan Tarsus’ta etkinliklere devam ederken, diğer taraftan Silifke’ye geçen şenlik ekibi, mahalle mahalle geziyor, çocuklara mutluluk dağıtıyor.

Yaz tatilinde çocuklar için büyük bir eğlence olan şenlik, barındırdığı rengarenk içeriği ile eğlenceyi çocukların ayağına kadar götürüyor. Büyük bir otobüs ile yola çıkan ekip, mahalle çocuklarına geleneksel sokak oyunlarından dans etkinliğine, resim yapma ve yüz boyama etkinliğinden kukla oyununa, çömlek yapım atölyesinden Karagöz-Hacivat orta oyununa kadar birçok etkinliği sunuyor.

Silifke’de ilk durağı Gökbelen Mahallesi olan ekip, şenlikleri Taşucu, Atayurt, Kabasakallı, Sarıcalar, Mara, Sarıaydın ve Kurtuluş mahallelerine taşıdı. 5 Eylül’e kadar devam edecek olan şenlikte ekibin daha sonraki rotası ise sırasıyla İmamlı, Uzuncaburç, Ören, Keben, Senir ve Sayağzı mahalleleri olacak.

“Eğlence, çocuklarımızın ayaklarına kadar geldi”

Yaz tatilinde böyle bir eğlencenin düzenlenmesinin çocuklar açısından çok iyi olduğunu söyleyen Tolga Çakmak, “Özellikle çocuklar için çok güzel bir eğlence. Çocukların eğlenmesi çok iyi oldu” derken, oğlu Arda Çınar Çakmak ise “Yüzümü boyattım, elle baskı yaptım. Kukla izledik. Balon aldık, çok eğlendim” cümleleri ile duygularını paylaştı.

Eğlencenin çocukların ayağına kadar geldiğini ifade eden Leyla Dane de “Biz çok memnun kaldık. Silifke'de bu tarz etkinlikler pek olmuyordu. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Çocukların yüzleri boyandı, balon dağıtıldı. Böyle etkinlikler bizim için de iyi oluyor” ifadelerini kullandı.