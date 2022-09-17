Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘her köy bizim köyümüzdür’ sloganıyla başlattığı “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Büyükşehir ekibi bu kez de Toroslar ilçesinin Gözne Mahallesi’ndeydi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘her köy bizim köyümüzdür’ sloganıyla başlattığı “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Büyükşehir ekibi bu kez de Toroslar ilçesinin Gözne Mahallesi’ndeydi.

Haziran ayından bu yana Mersin’in birçok noktasında gerçekleştirilen “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinliklerinde her yaştan Mersinli yer alıyor. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği Topluluğu ekibi sahne aldı. Vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik etti. Konser öncesinde çocuklar için yüz boyama, yumurta taşıma, el baskısı, sandalye yarışı gibi eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Fatma Nur Işım, şenlikler çerçevesinde yaptıklarını anlatarak, etkinliklerin devam etmesi dileğinde bulundu. Işım, “Çok mutluyuz. Sandalye yarışı yaptık. Yüzümüzü boyadık. Yumurta yarışı yaptık” dedi.

Etkinliğe minik bebeği ile katılan Ayşe Özcan, “Çok memnunuz, burası çok küçük bir yer. Etkinliklerden hep uzak kalıyoruz. Bu etkinlik bizim için çok güzel oldu” diye konuştu.