Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Kovancılar ilçesinin 6 köyünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, Kovancılar ilçesinde toplam 6 köyde kilitli parke çalışmasının yanında asfalt bakım onarım ve yol genişletme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Akmezra, Taşören, Yazıbaşı, Saraybahçe, Demirci ve Durmuşlar köylerinde başlanılan 26 bin 500 metrekare kilitli parke yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Aynı zamanda Bitümlü Sıcak karışım (BSK) ve asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ merkez ve ilçelere bağlı köylerde yatırım programımız kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede Kovancılar ilçemizde 6 köyde köy içi kilitli parke çalışmaları yapılarak köy yaşam alanları daha düzenli bir yapıya kavuşturulmaktadır. Bu çalışmaların yanında asfalt yol bakım onarım ve yol genişletme çalışmaları da gerçekleştirilerek halkımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Başlatılan çalışmalar 2023 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” denildi.