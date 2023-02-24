Kovancılar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından deprem bölgesinde görevlendirmek üzere 6 iş makinesi ve 7 personel gönderdi.

Kovancılar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından deprem bölgesinde görevlendirmek üzere 6 iş makinesi ve 7 personel gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler de hasar gören Malatya’daki enkaz çalışmalarına Kovancılar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından iş makinesi ve personel desteği verildi. Görev alacak 6 destek aracı ve 7 personel, İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve meclis üyelerinin katılımı ile Malatya’ya uğurlandı.

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yaptığı açıklamada,“ Deprem bölgesinde görev alacak 6 destek araç ve iş makinalarımızı,7 personelimizi ilçemiz Kaymakamı Mustafa Dilekli ve meclis üyelerimiz birlikte Malatya’ya uğurladık .Rabbim kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Bu zor günleri omuz omuza birlikte aşıp, yaralarımızı saracağız" dedi.