Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren iki araç çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren iki araç çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Kovancılar ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren iki araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.