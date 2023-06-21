Samsun’un Bafra ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şahsın yere attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece terör, güvenlik ve yaya devriyeler Çilhane Mahallesi’nde şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Şüpheli, ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak elinde bulunan poşeti yere atarak yaya olarak kaçtı. Kovalamaca sonunda yakalanan M.Y.’nin yere attığı poşette 5,75 gram metamfetamin ile 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen şahıs işlemlerinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.