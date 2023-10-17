Adıyaman’da, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak aranan N.Ç. isimli şahıs ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanmış ve şahıs, Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evin terasında saklandığı esnada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan N.Ç., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.