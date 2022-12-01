Şanlıurfa’da yol verme tartışması polis uygulama noktasında kavgaya dönüştü. Polislerin müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da yol verme tartışması polis uygulama noktasında kavgaya dönüştü. Polislerin müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin karayolu üzerinde bulunan Şanlıurfa girişindeki polis uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre Mardin yönünden Şanlıurfa istikametine seyreden 63 AFA 474 plakalı kamyonet sürücüsü ile 63 AU 500 plakalı tır sürücüsü arasında yol verme gerginliği yaşandı. Seyir halindeyken birbirlerini sıkıştıran sürücüler, bir süre sonra yolun kenarında durup kavga etti. Kavga sonrası araçlarına binen sürücüler arasında kovalamaca yaşandı. Polis uygulama noktasında duran sürücülerin kavgasına her iki tarafın haber verdiği akrabaları da karıştı.

Kavgaya ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Havaya ateş açan polisler, kavgayı sonlandırmak için büyük çaba harcadı. Takviye polis ekiplerinin de gelmesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken olaya karıştığı belirlenen 8 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.