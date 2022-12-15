Denizli’de uygulama noktasından kaçan şüpheli, peşine düşen devriye ekipleri ve bekçiler tarafından 1 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan uyuşturucu taciri, kendine yönetilen sorulara küfürlerle cevap verdi. O anda yoldan geçen bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı.

Denizli’de uygulama noktasından kaçan şüpheli, peşine düşen devriye ekipleri ve bekçiler tarafından 1 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan uyuşturucu taciri, kendine yönetilen sorulara küfürlerle cevap verdi. O anda yoldan geçen bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören Gökhan T. (29), arkasına bakmadan kaçmaya başladı. O esnada Pamukkale Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı resmi ekipler ve bekçiler, şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, ekipler peşini bırakmadığı şüpheliyi 1 kilometre sonra yakaladı. Yapılan sorgulamada şüpheli Gökhan T.’nin Denizli Asli Ceza İlamat Masası tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve şüphelinin bundan dolayı kaçtığı ortaya çıktı.

Küfürler savurdu

Uyuşturucu kullanma ve satmadan 3 suç kaydı olan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Takılan kelepçenin ardından gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna küfürle cevap vererek zor anlar yaşattı. Gökhan T., ekiplerin başarılı çalışması neticesinde şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yoldan geçen şüpheli de yakalandı

Devriye ekiplerinin bölgeden gitme hazırlığı yaptığı esnada yoldan geçen Ali Y., (33) ekipler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Detaylı arama yapan ekipler, şüphelinin kıyafeti içindeki poşeti buldu. Poşeti dışarı çıkaran ekipler, içinde 4,8 gram esrar olduğunu gördü. Ali Y., GBT sorgusunun ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.