GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’nin merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan tarihi Kov Kalesi’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Tarihi kalenin eşsiz manzarasında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar horon ve halaylarla eğlenirken, çeşitli yarışmalarla da unutulmaz bir gün yaşadı. Halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi oyunlarda hem çocuklar hem de yetişkinler kıyasıya mücadele etti.

Kov Kalesi Şenliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar hem eğlendi hem de piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Etkinlikte konuşan köy sakinleri, şenliğin her yıl geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarihi doku içerisinde bu tür sosyal etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

"İnsanlar köyümüze gelsin, güzel anılar biriktirsin"

Özellikle Karadeniz bölgesinden yoğun katılım olduğunu aktaran köy sakini Erdal Ceylan, "Bu festivalimizin 2. Yılı ve bu görkemli kalenin çevresinde insanlarımıza güzel görseli olan bir alan kurmaya çalıştık. Kayseri’den, Giresun’dan gelen insanlar var Karadeniz bölgesinden arkadaşları vasıtasıyla bu şenliği duyup gelenler oldu. Kalemiz ziyaretçilerle birlikte güzelleşecek, bizler bu köyün sakinleri olarak insanların gelmelerini istiyoruz. Kalabalık olsun ve insanlar güzel anılar biriktirsin istiyoruz" dedi.

Şenliğin tarihi kale manzarasıyla daha güzel olduğunu ifade eden Hanife Çimen, "Karadeniz’in en görkemli kalesindeyiz. Burada piknik yapıyoruz, yumurta taşıma, ip çekme gibi oyunlar oynanıyor. Burada çocuklar eğleniyor, hepimiz eğleniyoruz" diye konuştu.