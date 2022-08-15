Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir sokakta, evlerine kadar sirayet eden kokuya dayanamayan vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kimyasal olduğu şüphesiyle incelemeler yapılan sokakta kanalizasyon tıkanması olduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir sokakta, evlerine kadar sirayet eden kokuya dayanamayan vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kimyasal olduğu şüphesiyle incelemeler yapılan sokakta kanalizasyon tıkanması olduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak’taki kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Sokak üzerinde kokunun 3 gündür devam ettiği bugün yağmurdan sonra daha da belirginleştiği öğrenildi. Sokağı bütünüyle saran koku, evlerin içine de sirayet edince vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kokunun kimyasal olduğundan şüphelenilmesi üzerine polis, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgede yapılan ölçüm ve incelemeler neticesinde kanalizasyonda tıkanma olduğu ortaya çıktı. Kokudan dolayı sokaktaki vatandaşlar, bu gece başka yerlerde kalacaklarını belirtti. Bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

“3 gündür kokudan rahatsız oluyoruz”

Umut Lokman Acar, “3 gündür bu kokudan rahatsız oluyoruz. Biz ilk başta bunun otobandaki yol çizgilerinde kullanılan boyalardan kaynaklandığını düşünüyorduk. Fakat bugün bu koku daha fazlalaştı. İçerilerde durulmuyor. Ne gerekiyor bilmiyoruz ama bir çözüm bulunması lazım” dedi.

“Büyük ihtimal bu akşam evde kalamayız”

Evlerin içinde kokunun çok daha yoğun olduğunu söyleyen Abdulkadir Özer, “Eve geldiğimde kayın validemin başı dönüyor, eşimin midesi bulanıyordu. Görür görmez dışarı çıkardım. Polisi, itfaiyeyi ve AFAD’ı aradım. Büyük ihtimal rögara kimyasal madde boşaltıldı. Evlerin tuvalet ve banyolarında aşırı derecede kimyasal kokusu var. Hala başım dönüyor ve midem bulanıyor. İnşallah zehirlenmeyiz. Büyük ihtimal bu akşam evde kalamayız çünkü evde çok yoğun bir koku var. Mahallede herkes durumdan şikayetçi. Kimse evinde duramıyor. Bu sokakta 15-20 kadar hane var. Hepsinde aynı sıkıntı var” diye konuştu.