Tokat’ın Niksar ilçesinde bir mahalle bakkalı ismiyle dikkat çekiyor.

Kurudere Mahallesi’nde iş yerine “Kötü Bakkal” adını veren 36 yaşındaki Erkan Çoban, bu yöntemle amacına ulaştı. Dükkanın adını görenler özçekim yapmadan ve tebessüm etmeden geçemiyor. Çoban, insanların bakkala olan ilgisinin artması için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti. "Kötü Bakkal" ismiyle satışlarının da arttığını belirten Çoban, insanların dikkatini çekmeyi başardığını açıkladı.

İnsanların isimden dolayı yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erkan Çoban, "Değişikliği çok severim, böyle düşündüm. Bizim market, halk market ve hatta soy ismim gibi Çoban, ‘Çoban Gıda’ olmak yerine ilgi çeksin istedim. Bütün memlekette bu ismi duysun diye ’Kötü Bakkal’ ismi geldi aklıma. Aslında kazıkçı bakkal düşündüm, onu bu yöre kaldırmaz dedim. ‘Cici Bakkal’ ile ‘Kötü Bakkal’ arasında gidip geldim. ’Kötü Bakkal’a’ karar kıldım. Çok ilgi odağı oldu, gençler resim çekiyor Instagram’a yüklüyor. İnsanlardan talep çok iyi. Beklentimizin üstünde oldu reklamımız. Çiğ köftecilik ilk esnaflık tecrübem oldu. Onu da şöyle, iş yerim küçüktü, 16 metrekareydi. Küçük olmasından dolayı ’AyaKüstü’ ismini uygun buldum. Tabelaya, reklamcıya sipariş vermeden bir gün önceki gece aklıma geldi. ’AyaKüstü’ ayrıldığını fark ettim. O da ilgi odağı oldu. Zaten buradan yola çıktık, burasının da dedik ismi enteresan olsun. Tepkiler çok olumlu, memnunum" şeklinde konuştu.