Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM) faaliyete başlarken, merkez bünyesinde spor, dans ve aktivite salonu, tiyatro prova odası, bilgisayarlı çalışma odası, kütüphane, elele butik mağazası, çamaşırhane odası, misafir ve konaklama odaları ve öğrenci bilgilendirme ofisleri bulunuyor.

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM) faaliyete başlarken, merkez bünyesinde spor, dans ve aktivite salonu, tiyatro prova odası, bilgisayarlı çalışma odası, kütüphane, elele butik mağazası, çamaşırhane odası, misafir ve konaklama odaları ve öğrenci bilgilendirme ofisleri bulunuyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetine başlayan Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi’ni meclis üyeleri, Kötekli Mahalle Muhtarı ve birim müdürleri ile birlikte ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gümüş ziyarette MEGEM’i yeni eğitim - öğretim yılına yetiştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kötekli Mahallemizde faaliyete giren Gençlik Merkezi (MEGEM), 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci kardeşimize hizmet vermeye başladı. Seçim vaatlerimizde de yer alan Gençlik Merkezimizi faaliyete geçirdiğimiz için mutluyuz. MEGEM’in içerisinde öğrencilerin ve kursiyerlerimizin dans, spor ve çeşitli aktiviteleri yapabileceği büyük bir salonumuz var. Tiyatro kurslarımız için prova odalarımız, bilgisayarlı ücretsiz internet erişimi olan çalışma odalarımız, kütüphanemiz, öğrenciler için geçici konaklama ve misafir odalarımız çamaşırhanemiz, elele butik mağazamız ve öğrenci kardeşlerimizi bilgilendirme ofislerimiz bulunuyor. Tamamen belediyemizin öz kaynakları ile gerekli bakım ve onarımları yapılan MEGEM’de bir muhtarlık ofisimiz ile öğrenci kardeşlerimizin ikametgâhlarını Menteşe’ye almaları için başlattığımız uygulama ofisimiz de var. MEGEM’in giriş katında hem öğrenci kardeşlerimize hem de Kötekli Mahallesi sakinlerine yönelik kafemiz de mevcut. Kısacası MEGEM öğrenci kardeşlerimizin birçok ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan bir merkez olarak hizmet vermeye başladı” dedi.