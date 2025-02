Konyaaltı Belediyesi tarafından başlatılan "Eşitlik" hareketi kapsamında, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan özel gereksinimli belediye personeliyle bir araya geldi. Personelin görüşlerini doğrudan iletmesine imkan tanıyan toplantıda, eşitlik ve çalışma şartlarına yönelik fikirler konuşuldu. Başkan Kotan, "Eşit ve erişilebilir bir belediye olmak bizim için çok önemli" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, eşitlik ve erişilebilirlik konusundaki çalışmalarına kararlıkla devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Kotan, özel gereksinimli belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek onların talep, sorun ve önerilerini dinledi. Toplantıda, çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, iş yerinin fiziki şartlar ve erişilebilirlik konusundaki beklentiler ele alındı. Başkan Kotan, belediyenin herkes için eşit ve erişilebilir bir çalışma ortamı sunma hedefi doğrultusunda personelin görüşlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Çözümü içimizde üretmeliyiz"

Çözümleri uzakta aramaya gerek olmadığına ve önce kendi içlerinde çözüm üretmenin önemine vurgu yapan Başkan Kotan, "Çalışma ortamınızla ilgili eksiklikleriniz olup olmadığını öğrenmek ve sizleri dinlemek amacıyla bu buluşmayı gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızla doğrudan bir araya gelmek ve sizlerin gözünün içine bakarak konuşmak bizim için çok değerli. Ben de sizin alanınızda beş yıla yakın çalışma yapmış bir arkadaşınızım. Bu nedenle konuya duyarlılığımız daha da artıyor. Fiziksel erişimden çalışma şartlarına ve iletişim araçlarının kullanımına kadar her konuda sizlerin rahatlığı ve konforu bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Birlikte daha güçlü ve eşit bir iş ortamı oluşturabilmek adına çok çalıştıklarını kaydeden Başkan Kotan, "Üretmeniz önemli, ancak üretim yapabileceğiniz bir ortamın sağlanması da gerekiyor. Konyaaltı, her zaman herkese eşit mesafede duran ve erişilebilir bir belediye olmayı hedefliyor. Sivil toplum kuruluşları çok önemli bir yere sahip, ancak bu hizmetleri sunan ve onları temsil eden sizler de en az onlar kadar değerlisiniz. Bu yüzden kıymetiniz bizim için büyük. Çözümleri uzakta aramaya gerek yok; önce kendi içimizde çözüm üretmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Erişime en kolay yerde çalışıyoruz"

Toplantıda belediye çalışanları da, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştı. Belediyede çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Irmak Çırakman, "Çalışma alanı olarak oldukça güzel bir ortamdayız. Kamu binaları arasında en engelsiz ve erişime en kolay yerlerden birinde çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de bizi her zaman destekliyor. Bu yüzden teşekkür ediyorum" dedi. Engelli bireylerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hatırlanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Cansu Öngel ise, "3 Aralık haricinde de burada sizlerle bir arada olmak bizim için çok önemli. Çünkü genellikle sadece 3 Aralık’ta engelliler anılır ve sonra unutulur. Ama bizler için her zaman ulaşılabilir olmak çok kıymetli. Erişilebilirlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı. İş yerinin kendisine psikolojik olarak çok iyi geldiğini söyleyen İbrahim Karacaoğlu da, "Burada çalışmayı çok seviyorum. İşim, bana her şeyden önce psikolojik olarak çok iyi geldi. Topluma daha iyi karıştığımı ve kendimi daha çok kabullendiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Çalışma hayatına dair kendi hikayesini paylaşan Çiğdem Bezci, "O evden çıkmam gerektiğini düşünerek, ayaklarımın üstüne basıp çocuklarıma karşı çalışan ve üreten bir anne olmak istedim. Burada engelli alımı olduğunu öğrendim, başvurdum ve işe alındım. Şu an çok mutluyum" dedi. Toplantıya katılan ve uzun süredir belediyede görev yapan Serhan Sulançoğlu ise, "Başkanım, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada 9 yıldır çalışıyorum ve sizinle çalışmaktan memnunum" ifadelerini kullandı. Toplantının kendisi için önemli bir ilk olduğunu belirten Fatma Avcu, "Altı yıldır buradayım ve ilk defa böyle bir toplantıyla karşılaştım" dedi. Önceden de kamu kurumlarında çalıştığını belirten Azat Gündüz de, daha önce kamu kurumlarında çalıştığını, ancak hiçbir yerde böyle bir toplantıyla karşılaşmadığını belirterek Başkan Kotan’a teşekkür etti.