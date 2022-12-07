“Bozüyük’te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla perdelerini açan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, minik tiyatro severlerle “Kostüm Odası” adlı çocuk oyunu ile buluşmaya devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen ödüllü çocuk oyunu “Kostüm Odası” Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri için sahne alırken oyun minik tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

1969 Bilecik Spor Kulübünde kongre tarihi belli oldu

1969 Bilecik Spor Kulübünde kongre tarihi belli oldu

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