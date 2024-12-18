Trabzon’un en eski konaklarından olan Kostaki Konağı’nda 7 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Önümüzdeki yılın ilk aylarında ziyarete açılması planlanan Ortahisar ilçesi Zeytinlik Caddesi’ndeki tarihi Kostaki Konağının restorasyon çalışmaları 7 yıldır tamamlanamıyordu. İnşa tarihi 1900’lü yılların başına kadar uzanan Türkiye’nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konakta 2018 yılında restorasyon çalışmalarındaki yüklenici firmanın sözleşmedeki teknik şartları gerçekleştirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmişti. Konağın restorasyon çalışmaları için 13 Eylül 2022 tarihinde tekrar ihale gerçekleştirilirken, restorasyonlar çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Konağın açılışı önümüzdeki yılın ilk aylarında Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılacağı öğrenilirken, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr.Sezgin Mumcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin önemli yapılarından biri olan Tarihi Kostaki Konağı Müzemizin açılışını yeni yılın ilk aylarında gerçekleştirerek, Trabzonumuz ve hemşehrilerimiz ile buluşturacağız. Konağın tarihi dokusunu koruyarak çalışmalarını tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Konağın tarihçesi

Kostaki Konağı 1900’lü (1898-1913) yılları başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırıldı. Konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan bir çok malzemenin İtalya’dan getirildiği biliniyor. Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulurken, konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alındı. 15-17 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’u ilk ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle birlikte bu konakta misafir edilmişti.

Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 1927-1932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 1927-1931 yılları arasında Hükümet Konağı, 1931-1937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılan tarihi konağın bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi ile süslü. 1988-2001 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu tamamlanan konak, 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.