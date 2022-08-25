Trabzon’da restorasyonu 4 yıldır bitirilemeyen Kostaki Konağı yeniden ihaleye çıkacak.

Trabzon’da restorasyonu 4 yıldır bitirilemeyen Kostaki Konağı yeniden ihaleye çıkacak.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Zeytinlik Caddesi’nde 1900’lü yıllarda yaptırılan Kostaki Konağının restorasyon çalışmaları 4 yıldır tamamlanamıyor. Türkiye’nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konakta 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında yüklenicinin firmanın sözleşmedeki teknik şartları yeniden getiremediği için sözleşmenin feshedildiği belirtilirken, Trabzon Müzesi olarak kullanılan Kostaki Konağı’nın 13 Eylül’de tekrar ihaleye çıkacağı bildirildi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, müzenin en kısa zamanda tekrar ziyaretçilere açılmasının hedeflendiği belirtilerek, “İlimizde bulunan ve Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmakta olan tarihi Kostaki Konağı mimari yapısı, el işlemeleri ve diğer süslemeleri bakımından 20. Yüzyıl eserleri içerisinde en zengin konaklar arasında yerini almaktadır. Yapılışından günümüze değin değişik dönemlerde farklı amaçlarla hizmet vermiş olan Kostaki Konağı, 2001 yılında müzeye çevrilmiş, bu tarihten beri Trabzon Müzesi olarak kullanılmaktadır. 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış, fakat yüklenici firma imzalamış olduğu sözleşmedeki teknik şartları yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un destekleri, Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’nun takip ve gayretleriyle Kostaki Konağının restorasyonu için, 13 Eylül 2022 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacaktır. Tarihi Trabzon şehrimizin sahip olduğu zengin arkeolojik ve etnografik eserlerimizin sergileneceği Trabzon Müzemizi (Kostaki Konağı) çok kısa zaman içerisinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.