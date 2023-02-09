Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Kosova’da toplanan yardımlar bir askeri konteyner ve 12 midibüsün oluşturduğu konvoyla yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Kosova’da toplanan yardımlar bir askeri konteyner ve 12 midibüsün oluşturduğu konvoyla yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar sürüyor. Kosova’da, Türkiye’de eğitimini tamamlayan gençler, depremzedelerin yaralarını sarmak için 3 gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor. Kosova’nın güneyinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde, eğitimini Türkiye’de tamamlayan gençler tarafından kurulan Empati Rehberlik ve Sosyal Sorumluluk Derneği, topladıkları bin 500 yardım paketini, Kosova’da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında görev yapan Türk askerine teslim etti. Prizren’deki Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda gençler ve Türk askerleri tarafından doldurulan bir askeri konteyner ve 12 midibüs başkent Priştine’deki havaalanına götürülmek üzere konvoy halinde yola koyuldu.

"Bizler her zaman yanlarındayız"

Empati Rehberlik ve Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Onur Kovaç, "Empati Derneği olarak toplamış olduğumuz yardım kolileri, Türkiye’deki kardeşlerimize ulaşmak üzere konteyner ve tırlarla yola çıkıyor. Binden fazla koli toplandı. Türk askeri, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nda görevli komutanlarımız şu anda bu topladığımız yardımları Türkiye’ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki kardeşlerimizin Allah yardımcıları olsun. Bizler her zaman yanlarındayız, elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.