Kosova’da, inşa edilecek Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Gençlik Merkezi’nin temeli bugün gerçekleşen törenle atıldı.

Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’ya inşa edilecek Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Gençlik Merkezi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Törende konuşan Damka, "Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Kültür ve Gençlik Bakanlığı ortaklaşa Mamuşa belediyesinde kültür merkezinin inşaatının temelini atıyoruz. Proje Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. İcra Kosova makamları tarafından gerçekleşti ve yaklaşık olarak 2 milyon euro değerinde bir proje. Tabi biz bu güzel projenin Mamuşa’mızda faaliyete geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Belediye başkanımızla istişare ederek Türkiye’den de onayımızı alarak bu kültür merkezimizin ismini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismiyle taçlandıracağız. İnanıyorum ki en kısa zamanda Mamuşa halkına ve gençlerimize hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nin temelinin ilk çimentosu atıldı.

Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Mamuşa Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında inşa edilen kültür merkezinin maliyetinin 1 milyon 800 bin euro olması bekleniyor.