Kosova’da NATO’nun Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Mitroviça bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen halka giysi yardımı yapıldı.

Kosova’da NATO’nun Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Mitroviça bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen halka giysi yardımı yapıldı.

Kosova’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışların sele yol açtığı İpek, Skenderay, Mitroviça, Poduyeva ve diğer bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. Sel sularında sürüklenen araçlar kaldırılırken, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ülkede 1999 yılından bu yana barış ve güvenliğe katkıda bulunan Türk askeri de selzedelere yardım eli uzattı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca sel felaketinden en çok etkilenen Mitroviça’da halka giysi yardımında bulunuldu.