Kosova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Prizren kentindeki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii’nde ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının gelmesiyle İslam aleminde ilk teravih namazları kılınmaya başladı. Kosova’nın Prizren kentinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılan ve 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen tarihi Sinan Paşa Camii’nde Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. Ramazan ayı boyunca Sinan Paşa Camii’nde namaz kıldırmak için Türkiye’den gelen imam Abdullah Özkan ise, “Öncelikle Ramazan’ı şerifimiz mübarek olsun. Allah’ın izniyle bu Ramazan’da Kosova’nın Prizren şehrinde teravih namazını dindaşlarımızla idrak edeceğiz. Hem mukabelelerimizle hem de Enderun usulüyle teravih namazlarını inşallah bu mübarek ayı bu mübarek mekanda hep birlikte eda etmiş olacağız” dedi.