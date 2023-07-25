Kosova’da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 yaş üstüne ’sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıldı. Termometrelerin dahi aşırı sıcaklardan etkilenerek bozulduğu Prizren’de 60 yaş üstü devlet memurlarına da Cuma gününe kadar idari izin verildi.

Kosova’da 2 haftadır etkili olan aşırı sıcakların bu hafta da devam edeceği açıklandı. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve tüm Kosova genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştığı belirtilerek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 60 yaş üstü devlet memurlarına Cuma gününe kadar idari izin verildiği duyurulurken, 60 yaş üstü tüm yetişkinlerin de 11.00-19.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istendi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Prizren’deki dijital termometrelerin de etkilendiği görüldü. Şadırvan’da seyyar satıcı Raif Şamli, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da 36-40 derecelerde seyretmesi bekleniyor.