Kosova’daki 900 camide cuma namazında hayatını kaybedenler için dualar okundu, namaz sonrası bağış yapıldı.

Kosova’daki 900 camide cuma namazında hayatını kaybedenler için dualar okundu, namaz sonrası bağış yapıldı.

Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından dünyanın farklı noktalarındaki camilerde hayatını kaybedenler için dualar okunarak, gıyabi cenaze namazı kılındı. Kosova’da yaşayanlar, ülkenin güney bölgesinde yer alan Prizren’deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii ve Bayraklı Camii’ne akın etti. Kosovalılar, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Cuma namazı öncesi okunmaya başlanan dualar, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ruhlarına adandı. Türkiye’den görevlendirilen Sinan Paşa Camii imamları Muhammed Naci Efe ve Ethem Alanka ile Türkiye’nin Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak tarafından Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

"Kosova her zaman Türkiye’nin yanında"

Ferid Kovaç, Türkiye’de meydana gelen depremlerin dünyanın hemen hemen yerini etkilediğini kaydederek, "Haberleri her açtığınızda sayının yükselmesiyle birlikte acımız da bir kat daha artıyor. Buradan ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kosova her zaman Türkiye’nin yanında. Burada da hem ülke hem vatandaşlar olarak birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Türkiye’ye destek olmak istiyoruz. Dileğimiz bir daha böyle durumların dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Cemaate vaaz veren Cami İmamı Ethem Alanka, "Prizren’deki Sinan Paşa ve Bayraklı Camii’nde ve Kosova’daki 900 camimizde şu mübarek cuma saatinde Kosovalı kardeşlerimizin dualarında, maddi ve manevi desteklerinde, Türkiye’de yaşayan deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için dualar var. Allah cümlesine rahmet eylesin. Asrın felaketi, belki dünya tarihindeki sayılı felaketlerinden birine şahit oluyoruz" dedi.

"Kosovalı kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimizle dayanışma içerisinde kendilerini gösterecekler"

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise, "Bugün Kosova’da cuma namazında Kosova’nın bütün yerlerinde camilerimizde hatim duaları okundu. Yaklaşık olarak 900’e yakın camide Türkiye’de meydana gelen felakette, depremde vefat edenlere dualar okundu, acil şifalar dilendi yaralılarımıza. Bu büyük felakete Kosova İslam Birliği de bugün camilerimizde nakdi yardım açtı. İnanıyorum ki Kosovalı kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimizle dayanışma içerisinde kendilerini gösterecekler. Her zaman olduğu gibi bugün Türkiye’nin yanında bizim olmamız gerekir. Zaman bizim zamanımızdır. Ana vatanımızın yanında, bu kara günde bizim olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Binlerce kolinin Türkiye’ye gönderilldiğini kaydeden Damka, "Önümüzdeki günler içerisinde nakdi olarak da toplanan miktarlar Türkiye’deki hesap numaralarına aktarılacaktır. Tabii bu yardımlar, bu desteğimiz devam edecektir. Bu 3-5 günle sınırlı değil. Gerektiğinde ana vatanımızdan ne gerekiyorsa biz hem Türk toplum hem Kosova yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.