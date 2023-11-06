Kosova Kadınlar Korosu, 18 Kasım’da Samsun’da konser verecek.

Samsun Güzel Sanat Merkezi Derneği’nin Kardeş Korolar Konserleri, Kosova Kadınlar Korosu’nun Samsun konseriyle devam edecek. Kosova’da faaliyet gösteren Kosova Türk Sanatçılar Derneği’nin bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkçe şarkılar ve türküler söyleyen Kadınlar Korosu, Türkiye’de Edirne, Çorlu, Keşan, İstanbul, KKTC Lefkoşa’dan sonra Samsunlu sanatseverlerle de bir araya gelecek.

Samsun Güzel Sanat Merkezi Derneği Başkanı ve Koro Şefi Osman Ergen, Kosova Türk Sanatçılar Derneği Kadınlar Korosu’nun 18 Kasım’da Samsun’da olacağını açıkladı. Osman Ergen, konserde Hürmet Bahtiyar Celina ve İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı İclal Akkaplan’la beraber olmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirterek, "Tüm Samsunlu sanatseverleri 18 Kasım Cumartesi günü akşamı Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’ndeki konserimize bekliyoruz" dedi.

Osman Ergen, konuyla ilgili açıklamasını, "Müziğimizin sihirli nağmeleri altında toplanarak bulunduğumuz ilin ve ülkemizin tanıtımına, dostluk köprüleri kurarak yardımcı olmayı amaçlıyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.