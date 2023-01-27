Yunus Emre Enstitüsü, Kosova’da düzenlediği Türkçe kursları ile Türkçenin

Yunus Emre Enstitüsü, Kosova’da düzenlediği Türkçe kursları ile Türkçenin

Kosova’da 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursları, Türk kültürü, gelenek ve göreneklerini yansıtan çalışmalarıyla yurtdışı faaliyetlerine devam ediyor. Kosova’nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde merkezleri bulunan Yunus Emre Enstitüsü, 11 yılda binlerce öğrenci mezun etti. Bu dönem bin öğrenci ile Türkçe kurslarına başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine de Türkçe kurs verdi. Türkçeyi izledikleri Türk dizileriyle sevmeye başladıklarını söyleyen Kosovalılar, Türkçe kursu düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkürlerini ilettiler.

Türkçe kursları dışında, ebru kursu, geleneksel okçuluk kursu ile müzik kursları ile dersler verildiğini söyleyen Yunus Emre Enstitüleri Koordinatörü Ramazan Yılmaz, “2012 yılından itibaren Yunus Emre Enstitüsü Kosova’da faaliyette. Burada malumun olduğu üzere 3 merkezimizde faaliyette bulunuyoruz; başkent Priştine, Prizren ve İpek şehirlerinde faaliyetteyiz. Öncelikle tabi faaliyetlerimiz içerisinde Türkçe kursları ilk planda geliyor. Hem merkezimizde yaptığımız Türkçe kurslarımız hem onun dışında merkez dışında gerçekleştirdiğimiz Türkçe projesinde, devlet okullarında gerçekleştirdiğimiz Türkçe kurslarımız onun dışında Kosova askerlerin yönelik buradaki Temsil Heyetimizle birlikte düzenlediğimiz Türkçe kurslarımız mevcut ve şu anda binin üzerinde öğrencimize Türkçe kurslarımızla devam ediyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi burada da yoğun ilgi var Türkçeye. Hem bir taraftan dizilerin etkisi hem bir taraftan Türkiye’ye duyulan sevgi ve muhabbetten de kaynaklanıyor bu ilgi. Dolayısıyla biz de bu ilgiye cevap vermeye çalışıyoruz. Daha fazla neler yapabiliriz, daha fazla öğrenciye nasıl ulaşabiliriz kaygısındayız bunun için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu dizileri izleyebilmek için bir motivasyonla bize müracaat ediyor”

Balkanlarda yayınlanan Türk dizilerinin Türkçeye olan katkısına değinen Yılmaz, “Türk dizileri sayesinde hem ilgi var hem de bizim Türkçe öğretmemizi kolaylaştırıyor bir taraftan. Çünkü öğrenci bu dizileri izleyebilmek için bir motivasyonla bize müracaat ediyor. Dolayısıyla kısmen bu dizilerden öğrendiği kelimelerle bize geliyor ve bizde de bu Türkçesini geliştiriyor, gayet iyi sonuçlar alıyoruz” dedi.

Türkçe kurslarının yanı sıra kültürel faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Kültür sanat alanına giren her türlü faaliyetimiz mevcut 3 merkezimizde. Resim sergileri, konserler, ebru kurslarımız, geleneksel okçuluk kurslarımız devam eden faaliyetlerimiz arasında. Son dönemdeki ilanlarımızla geçen hafta itibariyle bahar dönemi kurslarımıza başladık. Bin üzerinde öğrencimizle şuanda Kosova genelinde faaliyetlerimize başladık. Türkçe öğretmeye başladık. Ayrıca buradaki STK’larla işbirliğine önem veriyoruz. Onlarla iş yapmayı seviyoruz ve ciddi etkileri olduğuna inanıyoruz. Daha dün ortaokul öğrencisi bir öğrencimizin resim sergisini burada açtık. Daha 13-14 yaşında ilk resim sergisini açmış oldu, buna da bir bakıma teşvik ediyoruz. Diğer taraftan STK’larla işbirliği seviyemiz çok iyi bir yerde. Onlara imkan olduğu müddetçe mekan desteği sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’ye gitmeyi ve orada üniversite okumayı düşünüyorum”

Yunus Emre Enstitüsü tarafında düzenlenen Türkçe kurslarına katılan Sümeyya Tertini, “Ben 15 yaşındayım, Arnavut’um lise de okuyorum. Türkçeyi öğrenmek için Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu Türkçe kursa geliyorum. Türkçeyi öğrendikten sonra üniversite okumak için Türkiye’ye gideceğim” dedi.

14 yaşındaki Arnavut asıllı Eline Rişori, “Ben 14 yaşındayım. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslara katılıyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Türkiye’ye gitmeyi ve orada üniversite okumayı düşünüyorum. 6 aydır Türkçe kursuna geliyorum ve Türk dizilerini de çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türkçe kurs eğitmeni Erkut Mazrek ise, “Kosova’da ve Balkanlar da Türkçeye çok ilgi var. Yunus Emre Enstitüsü’nden önce de ilgi vardı, Yunus Emre Enstitüsü geldikten sonra Türkçenin daha fazla tanıtılması, Türk kültürünün daha fazla tanıtılması gibi konular ele alındı. Türk dizileri bizim gibi eğitmenlerin ve okutmanların çok işlerini kolaylaştırıyor. Öğrencilerimiz bazı kelimeleri Türk dizilerinden de öğreniyor” ifadelerini kullandı.