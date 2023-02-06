Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, “Bu zor zamanda Türkiye halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için Kosova Güvenlik Gücü (FSK) aracılığıyla gerekli yardımı sağlamaya hazırız’ dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, “Bu zor zamanda Türkiye halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için Kosova Güvenlik Gücü (FSK) aracılığıyla gerekli yardımı sağlamaya hazırız’ dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 912 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 312 kişinin de yaralandığı depremle ilgili mesaj yayınladı. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani mesajında, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu zor zamanda Türkiye halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için Kosova Güvenlik Gücü (FSK) aracılığıyla gerekli yardımı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Türkiye’ye yardım teklifi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından taziye mesajlarını ileterek “Türkiye halkının yanındayız” dedi. Garibaşvili, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine en derin taziyelerimi sunuyorum. Tüm yaralılara şifalar diliyorum. Türkiye halkının yanındayız ve gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada da, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Açıklamada, yaralılara ise geçmiş olsun dilekleri gönderildi.