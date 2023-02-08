Kosova’dan Türkiye’ye anlamlı bir destek daha geldi. Türkiye’de meydana gelen depremler nedeniyle bugün ulusal yas ilan edilen Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Başbakanlık binasına Türk bayrağı silueti yansıtıldı. Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün ulusal yas günü ilan edilen Kosova’da, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman Türkiye’nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

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