Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan’ın önünde iki seçenek olduğunu ve bunların ya Kosova’yı tanımak ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in peşine takılmak olduğunu söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan’ın önünde iki seçenek olduğunu ve bunların ya Kosova’yı tanımak ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in peşine takılmak olduğunu söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya basınına konuştu. Başbakan Kurti, Sırbistan yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu, bunlardan birinin Kosova’nın bağımsızlığını tanımak, diğerinin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in peşine takılmak olduğunu ifade etti. Sırbistan’ın Kosova’yı tanıyacağını ümit ettiğini ve bunun "tek gerçekçi seçenek" olduğunu düşündüğünü söyleyen Kurti, “Sırbistan’da halkın çoğunluğunun iyi komşuluk ilişkileri, kalkınma ve birleşik bir Avrupa dahilinde ilerleme istediğine inanıyorum. Bunlar Sırbistan vatandaşlarının bir kesimini oluşturuyor, lakin halihazırda iktidarda, Rusya, Balkanların yeraltı dünyası, oligarklar ve otokrasi ile güçlü bağları olan diğer kesim bulunuyor” dedi. Kurti, Sırbistan’da nihayetinde kazanan tarafın, ülkenin demokratik kesimi olacağını ve Sırbistan’ın Kosova’yı tanıyacağını umduğunu söyledi.

Kurti ve Vucic’in 18 Mart’ta Üsküp’te görüşmesi bekleniyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pazartesi günü Avrupa Birliği ara buluculuğunda Brüksel’de bir araya gelmişti. Kurti ve Vucic, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için temel oluşturacağı ifade edilen ve kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak nitelendirilen anlaşmayı sözlü olarak kabul ettiklerini beyan etse de imzalamamıştı.

İki liderin Kosova ve Sırbistan’ın birbirini fiilen tanımasını öngören anlaşmayı görüşmek için 18 Mart’ta Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.