Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından Kosova’nın Prizren şehrinde Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığına başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz tarafından karşılandı. Kurti, Kosova’daki sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye’ye gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketlerini inceledi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası Kurti taziye defterini imzalayarak, depremde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle ilgili, Kosova’nın Prizren şehrinde Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

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