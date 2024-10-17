Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Redzepi, Türkiye’nin her anlamda kendilerine yakın olduğunu belirterek, "Küçük bir ülkeyiz ama Balkanlar’daki potansiyelimiz önemli. Türkiye’de üretilip, Kosova üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracat yapılacak şekilde bir iş birliğine gidilebilir" dedi.

Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Ali İhsan Güçlü ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı (Balkan Vakfı) Başkanı Hıfzı Kuruşa’nın da yer aldığı ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Kosova’nın tarihi ve kültürel bağları bulunan iki ülke olduğunu, Kosova’da yaklaşık 20 bin civarında Türk’ün yaşadığını belirterek, “Kosova’daki Türk toplumu ve Türkiye’deki Kosovalıları iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye ve Kosova’nın insani yakınlığın yanı sıra, yatırım ve ticarette de yakınlaşan iki ülke olduğunu ifade eden Baran, “Türkiye hem yatırımda hem de ticarette Kosova’daki ilk on ülke arasında yer alıyor. Kosova’da devam eden projelerle birlikte 400 milyon avro üzerinde Türk yatırımı mevcut. Havalimanından elektrik dağıtımına, madenciliğe kadar 500’ün üzerinde Türk şirketi ülkenizde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde yaklaşık 10 bin Kosovalı istihdam ediliyor” dedi.

Türkiye ile Kosova arasındaki dış ticaretin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, “Ülkelerimizin derin tarihi ve kültürel bağları, ortak inanç ve değerleri dikkate alındığında 800 milyon dolar düzeyindeki dış ticaret rakamını yeterli görmüyoruz. Karşılıklı ticaretimiz, iki tarafın da lehine olacak şekilde ileriye taşınabilir. Dış ticaretimizi Kosova’nın ülkemize ihracatını da artıracak şekilde geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kosova’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü sosyal projelere de değinen Baran, iki ülkenin ekonomik ve sosyal yakınlaşması için direkt uçuşların önemine dikkati çekti. Baran, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’ı ziyaretinde Ankara’dan Priştine’ye direkt uçuş konulması için talepte bulunduklarını hatırlatarak, “Gönül bağımız olan topraklarla şehrimiz arasında direkt ulaşım bağı olmasını ve ticaretimizin daha da güçlenmesini istiyoruz” dedi. Ankara ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, sağlık turizmi başta olmak üzere pek çok alanda Kosova ile iş birliği gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’yı ziyaret etmek üzere Ankara’da bulunduklarını kaydederek, bu ziyaret kapsamında ATO’nun Gürsel Baran başkanlığında geçtiğimiz yıl Kosova’ya gerçekleştirdiği ziyarete iade-i ziyaret için Ankara Ticaret Odası’nı da ziyaret etmek istediklerini aktardı. Ziyaretlerinde Türkiye ile yatırımların artması, yatırım olanaklarının iyileştirilmesi ve genç istihdamının artması konularını ele aldıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Redzepi, “Kosova Hükümeti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin TİKA aracılığıyla yaptığı çalışmalardan, yürüttüğü projelerden dolayı minnettar olduğumuzu bilmenizi isterim. Türkiye’nin bize her anlamda yakın olduğunu düşünüyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama Balkanlar’daki potansiyelimiz önemli. Türkiye ile Türkiye’deki firmalarla bağlanmayı bekleyen birçok iş insanımız var. Örneğin tekstil alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye’de üretilip, Kosova üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracat yapılacak şekilde bir iş birliğine gidilebilir. Aynı şekilde süt ve süt ürünleri gibi, sağlık turizmi gibi alanlarda da iş birliği içerisinde güzel işler yapılabileceğine inanıyorum” dedi.