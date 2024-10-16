Köşk Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dudu Moran ve yönetimini ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kooperatif ürünlerinin Halk Ege Et mağazalarında satışa sunulacağını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Köşk Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dudu Moran ve yönetimi nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Moran, kadın girişimcilere ve üreticilere yönelik desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Köşk Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürünlerinin Halk Ege Et mağazalarında satışa sunulacağını belirten Başkan Çerçioğlu ise, “Kadın girişimcilerimize ve üreticilerimize desteklerimiz sürecek” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretlerinden ötürü Moran ve yönetimine teşekkür etti.