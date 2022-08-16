Aydın’ın Köşk ilçesinde yapımı devam eden yeşil alan çalışmaları aralıksız devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Hedefimiz, yeşil alan ve park alanlarını artırarak hemşerilerimizin hizmetine sunmak” dedi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde yapımı devam eden yeşil alan çalışmaları aralıksız devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Hedefimiz, yeşil alan ve park alanlarını artırarak hemşerilerimizin hizmetine sunmak” dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla, Köşk’ün kent kimliğinin ön plana çıkarılması amacıyla başlatılan park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Serdaroğlu Mahallesi’nde yeşil alan çalışmaları yürütülürken, alanda içerisinde çocuk oyun grupları ve sosyal donatılar yer alacak.

Köşk’ü daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "İlçemizin dört bir yanında sürdürdüğümüz hizmet seferberliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçemizin daha çağdaş ve yeşil bir görünüme sahip olması amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Yaptığımız program dahilinde gece gündüz, sıcak soğuk demeden halkımız için hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.

Halkın rahat bir şekilde oturabilmesi ve sevdikleriyle mutlu, eğlenceli vakit geçirebilmesi için yeşil alanları vatandaşların kullanımına hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Nuri Güler, "Çocuklarımızın, dolayısıyla ebeveynlerinin mutlu bir şehirde yaşaması önceliğimiz. Sedaroğlu Mahallesi’nde yeşil alan ve park eksiklerimiz vardı. Serdaroğlu Mahallesi’nde parkı kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımız hizmetine, çocuklarımızın eğlencesine sunmayı amaçlıyoruz. İhtiyaç olan bölgelerde belirli bir program dahilinde yeni parklar için de çalışmalarımız devam edecek” dedi.