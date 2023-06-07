Aydın’da kestane üreticilerini zor duruma düşüren katil arılara (Gal Arısı) karşı üreticiler bilgilendirilerek, yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da kestane üreticilerinin en büyük sıkıntısı halk arasında ’katil arı’ olarak bilinen gal arısı oldu. Ülkenin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Köşk ve çevresinde bu yıl ağaçların katil arıların salgını nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu belirten yetkililer, katil arılara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Köşk Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, “İlçe Tarım Müdürlüğü ve İncir Araştırma Enstitüsü ile birlikte Sarıçam ve Gökkiriş Mahallelerimizde Ziraat mühendislerimiz ile beraber Kestane gal arısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra yapılması gerekenler yerinde çiftçilerimize uygulamalı olarak anlatıldı. Katılan çiftçilerimize teşekkür ederiz” denildi.