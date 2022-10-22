Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 35 BCT 742 plakalı otomobil Köşk ilçe merkezi girişindeki kavşağa yaklaştığı sırada yolun karşısına geçmekte olan G.İ.’ye (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.