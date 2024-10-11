Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Su israfının önlenmesi ve su verimliliği kültürünün oluşturulması hedeflenen kampanya kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köşk Adnan Menderes İlkokulu’nda “Haydi Sen de Su Gönüllüsü Ol” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde 3. ve 4. sınıf öğrencileri, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere eğitim materyali ve “Suyun Ayak İzleri” isimli hikaye kitapları dağıtıldı. Su verimliliği seferberliği farkındalık eğitim programının Aydın’da yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Su Verimliliği Birimi) tarafından Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Köşk ilçesi Adnan Menderes İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.