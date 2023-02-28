Köşk Belediyesi ekipleri bahar ayının yaklaşmasıyla ilçe merkezi ve mahallelerinde karasinek, sivrisinek ve haşere ile mücadeleye başladı.

Köşk Belediyesi ekipleri bahar ayının yaklaşmasıyla ilçe merkezi ve mahallelerinde karasinek, sivrisinek ve haşere ile mücadeleye başladı.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için belirlenen alanlarda ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar periyodik olarak devam edeceğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Vatandaşların sağlığı bizim için çok önemli. Köşk Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için larva ilaçlama çalışmalarına erkenden başladık. Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve karasineklerin üremesini engellemek amacıyla ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” dedi.

Ekipler tarafından yapılan lavrasit ilaçlamasında doğaya zararı olmayan ilaçlar kullanıldığını belirten Başkan Güler, “Vatandaşlarımızın açık alana çöp dökmemeleri, çöp bidonlarının ağzını kapalı tutmaları, hayvancılıkla uğraşanların gübrelik alanların etrafında gerekli tedbirleri almaları ve vatandaşlarımızın bahçelerinde bir kova suyu dahi bekletmemeleri haşere ve sinek mücadelesi için çok önemlidir. bu konuda hemşehrilerimin hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.