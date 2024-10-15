Aydın’ın Köşk ilçesindeki yüksek kesimlerde kestane bahçelerindeki hasat devam ediyor.

Köşk ilçesinde rakımı yüksek ve suyu bol olan Kıranköy’ün kestane bahçelerinde yetişen kestaneler toplanmaya başladı. Ulaşımı zor yamaç arazilere sahip dağlardaki arazilerde ise kestane hasadı halen geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Köşk ilçesi dağlık köylerinde yoğun bir şekilde kestane üretiminin yapıldığı kestane bahçelerinde tamamen geleneksel yöntemlerle hasat edilen kestaneler ağaçlardan sırıkla çırpıldıktan sonra çiftçiler tarafınca çuvallara doldurularak belirlenen noktalara taşınıyor.

Her yıl Ekim ayının girmesiyle kestane hasat sezonunun başladığını belirten kestane üretimi yapan çifti Yusuf Aydın, " Geçtiğimiz yıl Kasım ayından beri kestane bahçelerimizin temizliğini, dip çapalamalarını, aralama, budama ve kırıkların temizlenme işlerini yaptıktan sonra Ekim ayı geldiğinde kestane hasadına başlıyoruz. Bahçelerimizden yaklaşık 2 ton kadar ürün elde ediyoruz" diye konuştu.

Köşklü kestane üreticisi Halil Özdemir, " Kestane üretimini dedelerimizin ve babalarımızın öğrendik. Bu bilgiler yardımı halen geleneksel üretim ve toplama işlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.

Kestane üreticilerinden Fatih Aydın, "Kestane üretim ve toplama işini aile olarak birlikte yapıyoruz. Tarım işimizden hariç kahvehane işletmesi de yapıyoruz. Kestane üretimi yüksek dağlarda ve yamaç bölgelerde yapıldığından işimiz tehlikeli olduğu kadar zordur. En büyük sıkıntımız ürünlerimizin maliyetlerimizi ve geçimimizi sağlayacak değerlerde satabileceğimizin belirsizliğidir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle yaptığımız kestane üretiminde tecrübeli çiftçilerin yetişmemesi, gençlerin şehir merkezlerine taşınması ve düzenli maaş için fabrikalarda çalışmayı tercih etmesinden dolayı çoğu zaman çalıştıracak insan bulunmaması giderek artan büyük sorunumuz" ifadelerini kullandı.