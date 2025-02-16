Köşk ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem eğitim planlama toplantısı Köşk. 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti.

Köşk ilçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş’ın başkanlığında yapılan toplantıya Köşk ilçesinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda birinci dönem değerlendirmesi yapılırken ikinci dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Karataş, ikinci dönemin Köşk ilçesinde eğitim gören öğrencilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.