Aydın’ın Köşk ilçesinde Serdaroğlu Mahallesi’nin ardından Altıeylül Mahallesi’nde hizmete sunulacak olan doğalgaz kullanımı için abonelik başvuru süreci başladı.

İlçe genelinin doğalgaza kavuşması için çalışmalarına devam eden Köşk Belediyesi, Serdaroğlu Mahallesi’nde belirlenen güzergahta doğalgaz dağıtım hattı çalışmalarını tamamlayarak, ilk doğalgaz ateşini yakmıştı. Yapılan çalışmalar hız kesmezken bu çerçevede Altıeylül Mahallesi’nde de önümüzdeki günlerde yapımı başlayacak ve bu kış kullanıma sunulacak olan doğalgaz hizmeti için başvuruların başladığı bildirildi.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen başvurular ile ilgili Köşk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Köşk, Altıeylül Mahallemizde bu yıl hizmete sunulacak olan doğalgaz kullanımı için başvurular belediye hizmet binamızın zemin katında alınmaktadır. Abonelik için meskenin tapusu ve abone olacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları gerekmektedir. Tüm halkımıza duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Altıeylül Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının ardından, Çarşı ve Soğukkuyu mahallelerinde de hizmet için çalışmaların başlayacağı öğrenildi.