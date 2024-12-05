Köşk Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen “Dezonfarmasyonla Mücadele” semineri yoğun ilgi gördü.

Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) konferans salonunda Köşk MYO Yönetim ve organizasyon Bölümü Öğr.Görevlisi Cahit İncioğlu tarafınca “Dezonfarmasyonla Mücadele” konulu seminer düzenlendi.

Seminerde konuşma yapan İncioğlu, akademik personel ile öğrencilere günümüzde sürekli gündem olan dezonfarmasyon hakkında bilgiler verdi.

İncioğlu seminerde, " Doğruları saptıran türden bir haber ekonomik zararları, sosyolojik ve zararları var seçimler öncesi çok fazla yapılır, hiç denk geldiniz mi yalan haber çarpıtma dediğimiz şey olayı bambaşka bir yerlere alıp götürme yani sebebinin sonucunu farklı yansıtmadır. Mesela benim sınavımdan 45 alan var mı burada tamam var şimdi siz gidip benim işte Cahit hoca düşük not veriyor derseniz yeni gelen öğrencim benim düşük not verdiğimi düşünür aslında öyle biri değilim notlarım çok boldur ama siz çarpıltılmış olursunuz bu haberle. Tamam düşük vermiyorum ama düşük alan şimdi bunu söyleyerek dezonfarmayon yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Seminer soru-cevap bölümüyle devam ederken, seminer sonunda seminer katılımcılarına söz verilerek anlatılanlar hakkında görüşleri alındı.