Köşk İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kent Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere vatandaşların da yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk anıtına Polat ve Güler tarafınca çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da istiklal marşı okundu. Köşk Kaymakamı Tuğba Polat açılış ve günün anlamı konusunda bir konuşma yaptı. Günün önemine dair yapılan diğer konuşma ve okunan şiirler sonrası, resmi geçit töreni yapıldı. Programlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.