Çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi ve Dinimiz İslam’ı ve Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumasını öğrenmeleri için açılan yaz kursları yoğun ilgi gördü.

Kur’an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerlerin, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra; itikat, siyer, ahlak, tecvit, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ettiği kurslarda Cami İmamları gençlerle tek tek ilgilenmeye çalışıyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte açılan kursların yoğun ilgi gördüğünü bu ilginin de kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten cami imamları, “Çocuklarımızın yaz tatillerini boşa geçirmemeleri için insan hayatında en elzem ilimlerden dini ve ahlaki bilgiler öğretiyoruz. Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanında; siyer, ilmihal, adabı muaşeret bilgileri, Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyoruz. Bunun yanında sosyal aktiviteleri de ihmal etmiyoruz. Çocuklarımızın dolu dolu bir tatil geçirmeleri için yaz boyunca faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştular.