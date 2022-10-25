Aydın’ın Köşk ilçesinde incir ve zeytin bahçelerine ulaşımın kolay sağlanması için harekete geçen belediye ekipleri, Altıeylül Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde incir ve zeytin bahçelerine ulaşımın kolay sağlanması için harekete geçen belediye ekipleri, Altıeylül Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Köşk Belediyesi ilçe genelindeki yol çalışmalarına aralıksız devam ederken, çiftçilerin de bahçelerine kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla arazilerde de yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede harekete geçen belediye ekipleri Altıeylül Mahallesi Şahinkuyu mevkiinde yol tesviye ve trimer çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Köşk Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Hemşerilerimizin kış aylarında tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak adına, Köşk Belediye Başkanımız Nuri Güler’in talimatıyla Altıeylül mahallesi, Şahinkuyu mevkiinde başlattığımız yol tesviye ve trimer çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.